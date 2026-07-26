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Murió motociclista tras accidente en Santa Rita Tlahuapan

By Roberto Desachy / 26 julio, 2026

Desde Puebla

Automovilistas reportaron el cierre de la carretera federal México-Puebla, a la altura de Santa Rita Tlahuapan, en el punto conocido como “El Pipirín”, con dirección a la ciudad de Puebla.

De manera preliminar, se informa que el cierre se debe a un accidente de motocicleta, en que presuntamente una persona perdió la vida.

 

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