Murió motociclista tras accidente en Santa Rita Tlahuapan

Desde Puebla
Automovilistas reportaron el cierre de la carretera federal México-Puebla, a la altura de Santa Rita Tlahuapan, en el punto conocido como “El Pipirín”, con dirección a la ciudad de Puebla.
De manera preliminar, se informa que el cierre se debe a un accidente de motocicleta, en que presuntamente una persona perdió la vida.
You may also like
-
Dejaron a hombre muerto en motel de Tehuacán
-
Armenta entregó maquinaria agrícola, fertilizantes y apoyos en Ixtacamaxtitlán dentro del programa Obra Comunitaria
-
5 casos de crueldad animal del ayuntamiento de Puebla ante la FGE
-
Aprovechar residuos de agave para crear fibras textiles, propone alumna BUAP
-
Arzobispo Víctor Sánchez Espinosa impartió misa por periodistas y defensores asesinados