Dejaron a hombre muerto en motel de Tehuacán

Desde Puebla
Hallan a un hombre muerto en habitación del motel Luxor, en la calle 7 Norte, entre Daniel González y 2 Oriente, en Tehuacán.
De acuerdo con los primeros reportes, empleados del establecimiento alertaron a las autoridades luego de percatarse de que dos hombres ingresaron juntos a la habitación, pero solo uno salió.
Al notar que la otra persona no abandonaba el lugar, el personal acudió a verificar y la encontró inconsciente.
Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento.
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