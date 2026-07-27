Comenzaron las grabaciones de “Infinito amor”

Nueva telenovela producida por Salvador Mejía para TelevisaUnivision.

Protagonizada por Livia Brito y Gonzalo García Vivanco.

Por Mino D’Blanc

“Infinito amor” es la nueva telenovela producida ejecutivamente por el experimentado Salvador Mejía para TelevisaUnivision y que comenzó grabaciones hace unos días en una locación al sur de la Ciudad de México.

Las actrices y actores presentes, así como el equipo de producción de este nuevo melodrama, antes de comenzar a grabar, participaron en una ceremonia religiosa oficiada por el padre José de Jesús quien brindó su bendición para que este proyecto sea un éxito en todos los sentidos.

-Sinopsis:

Ariel es un hombre que es encarcelado injustamente, situación que no solo le arrebata su libertad, sino también al gran amor de su vida. Tras salir de la cárcel, descubrirá que su condena fue cuidadosamente orquestada, por lo que emprenderá una intensa lucha por limpiar su nombre, hacer justicia y recuperar a la mujer que nunca dejó de amar.

-Elenco presente:

En tan significativo día estuvieron presentes los protagonistas de la historia que son Livia Brito y quien personifica a Cristina, así como Gonzalo García Vivanco quien da vida a Ariel. También asistieron Marjorie de Sousa quien será Amanda, Josh Gutiérrez como Arsenio, Guillermo García Cantú como Johnny, el primer actor poblano Luis Felipe Tovar como Arnoldo, Marcelo Córdoba quien será Malaquías, Jessica Coch quien encarnará a Celia, la también poblana Bárbara Islas en el papel de Emilia, Christian de la Campa quien dará vida a David, Amairani a Hortensia, Raúl Coronado a Marco, Fernando Larrañaga a Justino, José Luis Duval a Darío, Gaby Mellado a Ruty, Alberto Casanova a Leandro, Juan Colucho a Omar, Sofía Olea a Macarena, Eugenia Cauduro a Soledad, Isadora González a Magdalena, Marco León a Leo y Jaime Maqueo quien será Franco.

-Producción de gran nivel:

Tras varios meses de preproducción que incluyeron pruebas de imagen, construcción de atmósferas, lecturas de guion y casting, se logró concretar el trabajo creativo con el rodaje de las primeras escenas, dando vida a un concepto visual realizado con los más altos estándares de calidad.

-Equipo creativo y dirección:

“Infinito amor” es una historia basada en la exitosa serie portuguesa “Amar Demais” del año 2020. Esta adaptación es de Katia Rodríguez, Domenica Tarello, Carolina Mejía y Alberto Aridjis.

La dirección de escena está a cargo de Claudia Elisa Aguilar Uriarte, Armando Quiñones Quiñones, así como de los hermanos Carolina y Diego Mejía Lartilleux .

-Estreno:

“Infinito amor” se estrenará el 12 de octubre y será transmitida por “las estrellas” a las 18:30 horas de lunes a viernes.