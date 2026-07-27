Juanes ofrece “Actuación histórica” en la Velada del año VI, “recordando que sus canciones perduran más allá de las modas, algoritmos y las tendencias, reafirmando su legado ante una audiencia joven y global”

Staff/RG

En plena etapa europea de su ‘Juanes World Tour 2026’, por su aclamado nuevo álbum JuanesTeban,’ la superestrella colombiana del rock Juanes hizo una aparición sorpresa para abrir ‘La Velada del año VI’. Uno de los mayores eventos del mundo transmitidos íntegramente por Streaming se celebró en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con entradas agotadas y más de 70.000 asistentes, y fue visto por una audiencia global de más de 6 millones de espectadores a través de Twitch, Youtube Y Tiktok

JUANES, superestrella ganadora de 25 LATIN GRAMMY y cuatro GRAMMYs, hizo una pausa en la etapa europea de su aclamada gira de 2026 para aparecer por sorpresa y encabezar la apertura musical de uno de los mayores eventos del mundo transmitidos íntegramente por streaming. Entre combates de boxeo y apariciones de integrantes de la selección española, recién coronada campeona del mundo, Juanes fue recibido con una ovación por las más de 70.000 personas que abarrotaron el estadio La Cartuja de Sevilla para asistir a ‘La Velada del Año VI’, del célebre influencer español Ibai Llanos, que atrajo a una audiencia global de más de SEIS MILLONES de espectadores a través de Twitch, YouTube y TikTok.

Primer artista colombiano en presentarse en el evento, y representando con orgullo a la comunidad del rock y el pop en español dentro de una cartelera dominada por la música urbana, Juanes cautivó a la prensa y a seguidores de distintas generaciones con una selección de los grandes favoritos de su carrera:

“Juanes hizo historia en La Velada del Año 6 ante 70.000 en La Cartuja y millones en streaming…Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando Juanes interpretó “Fotografía” junto a la cantante argentina Yami Safdie…acercando uno de sus mayores clásicos a una nueva generación de espectadores que siguieron el evento en directo a través de Twitch y otras plataformas. La inclusión de Juanes representó un espacio para el rock y el pop latino dentro de un espectáculo dominado por la música urbana y reafirmó la vigencia del colombiano ante una audiencia joven y global.” – LAFM

“Juanes es la [sorpresa] perfecta en La Velada del Año 6… El colombiano llegó a La Cartuja dispuesto a recordarles a todos que [sus] canciones perduran más que las modas, los algoritmos y las tendencias… Ocupó ese espacio reservado a los pesos pesados de la música en español… Porque no importa si tienes 18, 28 o 48 años: te sabes todas sus canciones”. – Los 40

Tras concluir esta semana sus fechas europeas, Juanes llevará esta gira especial, que combina su incomparable catálogo de 25 años de éxitos emblemáticos con la nueva música de su más reciente álbum ‘JuanesTeban’, a muchos más fans durante una extensa gira por Norteamérica (ver fechas abajo).

‘JuanesTeban’, el álbum conceptual de 16 canciones coproducido por Nico Cotton y Juanes, se nutre de la idea de la dualidad mientras Juanes explora los sonidos de la oscuridad y la luz, la cumbia y el rock, la espiritualidad y el romance carnal; letras de optimismo inspirador y alegría, y de vulnerabilidad emocional: las dos caras opuestas de un mismo artista profundamente humano, que conviven y se complementan. Juanes es el cantante cercano al que conoce el mundo entero. Teban es su alter ego audaz, que nunca teme expresar las verdades emocionales más profundas. Como continuación de la extensa trayectoria creativa de Juanes con colegas consagrados y de su apoyo a artistas emergentes, el álbum incluye colaboraciones con Bomba Estéreo, Conociendo Rusia, Mon Laferte, Rawayana y Vivir Quintana.

Billboard, Rolling Stone, Los Angeles Times, Esquire y muchos más han elogiado el lanzamiento, que coincide con los 25 años de trayectoria de Juanes, y lo han destacado nuevamente como uno de los mejores del año:

“Uno de los mejores álbumes latinos del año… JuanesTeban es un caleidoscopio sonoro que tiende un puente entre la intimidad del folclor y la potencia del espectáculo rock… Es, a la vez, un homenaje a sus raíces y una audaz expansión de su sonido, y reafirma que Juanes es tanto un innovador incansable como una leyenda viva. Es una obra cumbre de su carrera que condensa 25 años imparables dando forma al rock latinoamericano”. – Billboard

“En uno de los álbumes más esperados de 2026, Juanes revela su alter ego… JuanesTeban se despliega como un rompecabezas de la vida del artista. Explora todas las facetas que lo definen como artista y como persona… temas profundos, emocionales y existenciales, pero también alegres y ligeros. Tampoco se puede ignorar la espiritualidad y el desamor que contiene… El aspecto visual de este proyecto también es fundamental, revelando otra dimensión del artista: no solo como músico, sino también como pintor y diseñador… Juanes también está acompañado por algunas de las figuras más importantes de la música contemporánea en español.” — Rolling Stone

“Un álbum maduro y luminoso, repleto de éxitos, que te emocionará y te hará bailar por igual… Las canciones del nuevo álbum de Juanes irradian una luz tan poderosa que trascenderán el tiempo, como ya lo han hecho otros temas del artista colombiano, entre ellos A Dios Le Pido y La Camisa Negra… Como muestra de su naturaleza polifacética, los sonidos de JuanesTeban recorren un amplio espectro, desde el rock y el pop hasta la cumbia”.– Esquire (ES)

“Uno de los grandes álbumes que definen el año… Después de más de dos décadas en la industria musical, Juanes sigue encontrando nuevas formas de reinventarse sin perder de vista sus raíces… Musicalmente diverso y emocionalmente honesto, JuanesTeban es una obra que celebra todas las contradicciones que hacen de Juanes una de las figuras más importantes de la música en español”. – Rolling Stone Español

“JuanesTeban oscila entre la oscuridad y la luz, la cumbia y el rock, la espiritualidad y el romance carnal, equilibrando momentos de alegría y optimismo con vulnerabilidad emocional”. – Miami New Times

“Juanes ha demostrado ser uno de los mayores exponentes del pop latino a nivel mundial. Ahora, para deleite de todos sus fans, su nuevo álbum JuanesTeban combina su característico sonido pop-rock con ritmos como la cumbia. Es una celebración de la vida y de su carrera”. – Los 40

FECHAS DE LA GIRA DE JUANES POR NORTEAMÉRICA