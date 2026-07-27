Aleks Syntek promueve una nueva versión de su icónica canción “Bendito tu corazón”

Cuenta con la colaboración de Jorge Domínguez y Edwin Luna.

Paralelamente sigue con gran éxito su gira “Total Syntek Tour”.

Llega a Puebla este sábado 25 de julio a las 20:30 horas al Auditorio Arema Explanada.

Por Mino D’Blanc

Aleks Syntek lanzó hace unos días una nueva versión de su éxito “Bendito tu corazón” y en la que cuenta con la colaboración de Jorge Domínguez y de Edwin Luna. Ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Como siempre, el talentoso cantante, compositor, arreglista, director y productor musical, sorprende a propios y a extraños al fusionar el tono inconfundible de Jorge Domínguez y la conocidísima voz de Edwin Luna en esta icónica canción con la que le da un refresh al éxito que dio a conocer a nivel mundial en el año 2021 y que forma parte de su clásico disco “De noche en la ciudad”.

Esta reversión invita a los escuchas a bailar, cantar y amar de forma libre.

La letra habla de amar desde la libertad: dejar ser y fluir a la persona que uno ama de la manera más sincera, agradeciendo cada momento e instante compartido, amando de forma incondicional.

Aleks Syntek puntualizó sobre la canción y esta nueva versión: “esta canción la escribí para ese amor incondicional. Es importante que, cuando uno ama, dé la libertad total del corazón; el dejar ir, dejar ser, dejar crecer a nuestras parejas, hijos, amigos y a quien sea que amemos, porque eso es amar de verdad desde el corazón”.

Sobre las colaboraciones con las que cuenta en esta reversión y el alcance que tiene su música, puntualizó: “en cuanto a colaborar con grandes figuras de la música como Jorge y Edwin, es un gran logro en mi crecimiento como artista; demuestra la versatilidad de la música y cómo, aun así, ella sigue uniendo al mundo”.

En este sencillo, Aleks Syntek reunió a un equipo de producción encabezado por él mismo junto con Pepe G, Díselo Pala, Raziel y Nemesiz, logrando un trabajo en conjunto que imprime a la canción su carácter fresco y bailable dentro del género de cumbia pop. La mezcla y masterización las realizó el experimentado y talentoso Eugenio Montaño Gómez, quien fue el responsable de darle a la producción el acabado sonoro que distingue este relanzamiento.

Cabe mencionar que esta canción ya forma parte de algunas de las playlists más relevantes del género en plataformas digitales entre las que se encuentran “Novedades Viernes”, “Cumbia Pop”, “Éxitos México”, “La Reina” y “Viva Latino”, lo que asegura al tema una amplia exposición ante audiencias de distintos perfiles y regiones.

Este lanzamiento de “Bendito tu corazón” va aunado a las más de 70 fechas que el artista tiene confirmadas en México, Estados Unidos y Europa con su “Total Syntek Tour”, la gira con la que está celebrando 35 años de trayectoria, que arrancó en el emblemático Auditorio Nacional en la Ciudad de México hace unos meses, y con el que logró un histórico lleno total.

Con esta gira ha recorrido decenas de ciudades con un espectáculo que repasa los grandes éxitos de su impecable carrera musical que incluye desde sus primeros sencillos hasta sus colaboraciones más recientes, obviamente sumando “Bendito tu corazón” con esta nueva versión.

Aleks Syntek presentará “Total Syntek Tour” este sábado 25 de julio a las 20:30 horas en el Auditorio Arema Explanada.