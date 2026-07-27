Mujeres pierden la vida tras explosión de pirotecnia en fiesta patronal en Cocula, Guerrero

EL VALLE

La explosión de material pirotécnico registrada la noche del sábado durante las fiestas patronales de la comunidad de Real del Limón, en el municipio de Cocula, dejó un saldo de tres mujeres fallecidas y al menos 30 personas lesionadas, varias de ellas menores de edad, de acuerdo con el reporte actualizado de las autoridades estatales.

El accidente ocurrió durante la celebración religiosa en honor a Santiago Apóstol, cuando, de manera preliminar, una chispa generada por la tradicional quema de un “torito” de pirotecnia habría alcanzado un sitio donde se almacenaban artefactos explosivos, ubicado a un costado del templo, lo que provocó una fuerte detonación que sembró el pánico entre los asistentes.

Las autoridades informaron que las tres víctimas sufrieron heridas de extrema gravedad y fallecieron mientras eran trasladadas para recibir atención médica. Las personas fallecidas fueron identificadas como Guillermina Ontiveros Salgado, de 55 años; Carmela Ontiveros Salgado, de 65 años, quien perdió la vida durante su traslado a un hospital; y Nereida Cervantes Romero, de 30 años, quien tenía ocho meses de embarazo y también falleció cuando era llevada en un vehículo particular al Hospital Reforma.

El reporte oficial señala que la explosión dejó 30 personas heridas, entre ellas varios niños. Debido a la gravedad de las lesiones, diez pacientes fueron trasladados al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, en el Estado de México, para recibir atención especializada. Entre ellos se encuentran Narcisa Cervantes, Esmeralda Romero Soto, Susana Ochoa Banderas, Angélica Téllez, Janet Guzmán Hernández, Everardo Romero, Emilia Cervantes, Ana María Téllez, así como los menores Juan Olay Cervantes, de tres años, y Javier Garrido Ochoa, de cuatro años.

De igual forma, Emilia Cervantes Adame y María Susana Ochoa Bandera permanecen hospitalizadas bajo observación médica, mientras que otros lesionados continúan recibiendo tratamiento en el Hospital General del IMSS-Bienestar de Iguala y en diversas unidades médicas de Chilpancingo.

Además de las pérdidas humanas, la explosión ocasionó importantes daños materiales en el inmueble donde se realizaba la celebración religiosa. La evaluación preliminar de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero indica que la iglesia de la Virgen de Guadalupe presenta afectaciones considerables en el techado, la torre izquierda del campanario y la bóveda principal, con un daño estructural estimado en alrededor del 60 por ciento.

Tras el siniestro, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal y autoridades municipales, desplegó un operativo para atender a las víctimas, asegurar la zona e iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para establecer si el almacenamiento del material pirotécnico cumplía con las medidas de seguridad y los permisos correspondientes, al tiempo que exhortaron a la población a extremar precauciones durante el uso de artefactos explosivos en festividades tradicionales, con el fin de prevenir nuevas tragedias.