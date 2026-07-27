Milei acusa a México, Brasil y al Partido Demócrata de impulsar “campaña antiargentina”

EL VALLE

Buenos Aires, Argentina.- El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que México, Brasil y el Partido Demócrata de Estados Unidos estarían detrás de una supuesta “campaña antiargentina” destinada a desacreditar a su país y a impedir que las políticas de su gobierno sean vistas como un modelo exitoso. Sin embargo, el mandatario no presentó pruebas que respaldaran dichas afirmaciones.

Las declaraciones del mandatario argentino surgieron en medio de la polémica internacional generada tras el Mundial de Futbol 2026, donde la selección albiceleste fue objeto de críticas por diversos episodios ocurridos durante el torneo. Milei y sectores afines al oficialismo interpretaron esos cuestionamientos como parte de una ofensiva política y mediática contra Argentina.

De acuerdo con el presidente argentino, los gobiernos de México y Brasil, junto con el Partido Demócrata estadounidense, formarían parte de un bloque que busca desacreditar el proyecto libertario que impulsa desde su llegada al poder. Según su versión, estos actores no desean que “las ideas de la libertad funcionen” porque ello representaría un desafío para los modelos políticos de izquierda en la región y para sus adversarios ideológicos.

Hasta el momento, Milei no ha presentado evidencia documental, judicial o de inteligencia que sustente la existencia de un financiamiento o una coordinación entre esos gobiernos y organizaciones políticas para desarrollar una campaña internacional contra Argentina. Diversos medios han señalado que se trata de una interpretación política promovida por el entorno del mandatario, más que de una postura respaldada por información verificable.

Las declaraciones también se producen en un contexto de creciente tensión diplomática entre Argentina y Brasil. En los últimos días, el gobierno brasileño llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires después de que Milei calificara al presidente Luiz Inácio Lula da Silva con expresiones ofensivas durante un acto político en São Paulo, episodio que elevó el conflicto entre ambas administraciones.

Desde el inicio de su gestión, Milei ha mantenido una postura crítica hacia diversos gobiernos de izquierda en América Latina, incluidos los de Brasil, Colombia y México, al tiempo que ha reforzado su discurso en favor del libre mercado y del denominado “modelo libertario”. Sus declaraciones suelen enmarcarse dentro de lo que denomina una “batalla cultural” contra el socialismo y el progresismo.

Hasta el cierre de esta edición, los gobiernos de México y Brasil, así como representantes del Partido Demócrata de Estados Unidos, no han emitido una respuesta oficial a las nuevas acusaciones del presidente argentino. Mientras tanto, el episodio se suma a una serie de controversias diplomáticas protagonizadas, cuya retórica ha generado reacciones tanto dentro como fuera de Argentina.