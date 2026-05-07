Severiano de la Rosa continúa entregando obras en beneficio de Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 7 de Marzo de 2026.- El Gobierno Municipal de Amozoc, encabezado por el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero, realizó la entrega de la pavimentación de las calles Bugambilias y 9 Poniente, en la Inspectoria de San Mateo Mendizábal, Segunda Sección, reafirmando el compromiso de seguir trabajando con resultados que mejoren la calidad de vida de las familias Amozoquenses.

Esta obra responde a una de las necesidades más importantes de las y los habitantes de la zona, quienes durante años solicitaron mejores condiciones para transitar de manera segura y digna. Hoy, gracias al trabajo cercano a la ciudadanía, esta petición se convierte en una realidad.

Como parte de los trabajos ejecutados, se construyeron más de 1,700 m2 de carpeta de concreto asfáltico de alta resistencia con espesor compacto, además de 519 metros lineales de guarnición.

Asimismo, se realizaron labores previas de limpieza, nivelación y renivelación de válvulas de agua potable, así como la instalación de drenaje nuevo, garantizando una obra integral y funcional para beneficio de la población.

Durante la entrega, autoridades municipales destacaron que estas acciones representan más que infraestructura, ya que generan mejores condiciones de movilidad, seguridad y bienestar para las familias que diariamente utilizan estas calles.

Por su parte el comité de obra agradeció al edil Severiano de la Rosa quien ha cumplido su palabra para mejorar dicha Inspectoria.