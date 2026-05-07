Familia Michoacana, presunta responsable del ataque en el mercado Morelos: SSP

Erika Méndez

El grupo delictivo “La Familia Michoacana” fue identificado como presunto responsable del ataque en el mercado Morelos.

Informó el titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González que el menor lesionado se encuentra grave.

Destacó que los hechos se desencadenaron después que grupos locales intentaron tomar el control del mercado en cuanto al cobro de piso, extorsión y venta de drogas.