103 municipios de Puebla cedieron el cobro del predial al gobierno estatal: Segob

Erika Méndez
En total, 103 municipios de Puebla cedieron el cobro del predial al gobierno estatal, informó el titular de la secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala.
En conferencia de prensa, dijo que 13 intentaron firmar el convenio de colaboración; sin embargo, no cumplieron los requisitos.
Reiteró que se trata de un acuerdo que generará beneficios fiscales para los ayuntamientos.
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