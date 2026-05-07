Cinco personas detenidas en la feria Puebla 2026: Comité Organizador

Erika Méndez

En total cinco personas han sido detenidas durante el desarrollo de la Feria de Puebla 2026, reveló el titular del Comité Organizador, Juan Carlos Moreno Valle.

En entrevista, especificó que las causas han sido tres por robo de celulares, una por alterar el orden y otra por intentar pagar afuera del Palenque con billetes falsos.

Respecto a los accidentes, indicó que todos han sido atendidos con prontitud, como la caída de estructura que le provocó a mujer una luxación de clavícula.