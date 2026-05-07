Jornada de Salud Integral de la BUAP, 12 y 13 de mayo

María Huerta
La BUAP convocó este 12 y 13 de mayo a partir de las 9:00 horas a una “Jornada de Salud Integral”.
A través de sus redes sociales, señaló que esta jornada será en la facultad de Físico Matemáticas y se realiza en coordinación con Prevenimss.
Entre los servicios que la comunidad universitaria podrá obtener durante estos dos días son: Alta al Imss; prueba de Papanicolaou; medición de peso y cintura (IMC).
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