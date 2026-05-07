Líder del Congreso rechaza desacato por reforma sobre infancias trans

Jorge Barrientos

El presidente del Congreso del Estado de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, descartó que la bancada mayoritaria de Morena enfrente un costo político por llevar al límite la aprobación de la reforma relacionada con las infancias trans, pese al plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que vence el próximo 25 de mayo.

El legislador pidió no mezclar el trabajo parlamentario con las decisiones internas del partido Morena, al señalar que el análisis de la iniciativa corresponde a un proceso colegiado en el que participan las ocho fuerzas políticas que integran la LXII Legislatura del Congreso local.

En entrevista, sostuvo que el Congreso del Estado actúa como un Poder Legislativo autónomo y afirmó que la propuesta continúa en revisión mediante foros y mesas de trabajo, con el objetivo de definir la edad en la que una persona menor de edad podría decidir sobre un cambio de identidad de género.

Pavel Gaspar rechazó que el Congreso de Puebla esté incurriendo en desacato ante el mandato de la SCJN o que el tema se esté abordando de manera apresurada.

“La Corte pone tiempos a partir de que inicie el periodo ordinario; este 15 de mayo tenemos diez días para darle contestación. Estamos en estudios, estamos a tiempo y acataremos todo lo que dicte la Suprema Corte”, declaró.

El coordinador legislativo insistió en que el análisis de la reforma continuará bajo consenso entre las distintas bancadas, a fin de construir una propuesta que atienda tanto los criterios jurídicos como las opiniones vertidas en las mesas de discusión.