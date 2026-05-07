Congreso aprueba acuerdos de infraestructura carretera y movilidad eficiente y segura

– Se presentan iniciativas en materia de educación, salud, transparencia, bienestar y atención a personas en situación de vulnerabilidad

Desde Puebla

La Comisión Permanente del Congreso del Estado aprobó el acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales del Estado para que diseñen y ejecuten una estrategia para el retiro de los obstáculos irregulares que limiten la movilidad peatonal; así como considerar la instalación, mantenimiento y mejora, según corresponda, de infraestructura para la movilidad accesible, como guías podotáctiles y semáforos sonoros, con el fin de garantizar la movilidad segura, eficiente y accesible, en especial de las personas con discapacidad y adultas mayores.

De igual manera, avaló el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura del Estado, así como a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Centro Puebla, para que, en coordinación con los Ayuntamientos de los veintitrés Municipios incluidos en la Declaratoria de Desastre Natural por fenómenos hidrometeorológicos publicada en el Periódico Oficial del Estado el 14 de octubre de 2025, realicen la evaluación técnica integral de la infraestructura carretera, caminos, puentes y demás vías de comunicación afectadas, e implementen las acciones de mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción que resulten necesarias.

Asimismo, se aprobó el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura del Estado y al Organismo Público Descentralizado denominado “Carreteras de Cuota Puebla”, para que, en coordinación con los Ayuntamientos de la entidad, realicen el diagnóstico de las carreteras y autopistas estatales, con el fin de implementar las acciones de rehabilitación, ampliación y equipamiento necesarias para mejorar la conectividad y garantizar la movilidad eficiente y segura de las personas usuarias.

En su intervención, la diputada Floricel González Méndez señaló que desde el Congreso del Estado se continuará impulsando acciones que garanticen bienestar para la población y que contribuyan a una Puebla más segura y mejor comunicada.

Durante la sesión, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Puebla, con el objetivo de incorporar dentro de la política de revalorización magisterial acciones institucionales específicas orientadas a la prevención, atención y protección del personal docente, directivo y de apoyo educativo frente a actos de violencia, amenazas o agresiones vinculadas con el ejercicio de sus funciones, sin que ello implique establecer privilegios en favor del magisterio, sino dotar de certeza institucional a quienes tienen la responsabilidad de educar y formar a la niñez y juventud poblana.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Educación.

El diputado Elpidio Díaz Escobar presentó una iniciativa para adicionar el artículo 243 Bis al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objetivo de imponer de uno a siete años de prisión y multa de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa el delito de usurpación de la profesión médica, a la persona que, sin contar con título y cédula profesional expedidos por la institución adecuada, ejerza o se ostente como médico especialista, para realizar funciones o actividades propias de la profesión o especialidad.

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Durante la sesión de la Comisión Permanente se dio cuenta de las siguientes propuestas legislativas:

-Iniciativa del diputado Elpidio Díaz Escobar para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla, con el objetivo de desarrollar acciones para combatir el abandono y la violencia de cualquier tipo en contra de las personas adultas mayores, a través de los programas y políticas que se establezcan para este propósito.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad.

-Iniciativa del diputado Julio Miguel Huerta Gómez para reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, con la finalidad de expedir y armonizar la legislación en materia de feminicidio, conforme a las bases, principios y lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de la materia que al efecto expida el Congreso de la Unión, a fin de regular dicho delito.

La iniciativa, que propone reformar la fracción XVI del artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

-Iniciativa de la diputada Araceli Celestino Rosas para adicionar la fracción IX al artículo 60 de la Ley Estatal de Salud, con la finalidad de implementar mecanismos de orientación y canalización para las mujeres que, en el ejercicio de sus derechos durante el embarazo, parto o puerperio, enfrenten situaciones de discriminación, negligencia, violencia obstétrica o cualquier vulneración a su integridad y dignidad.

Para tal efecto, se propone que las autoridades fomentarán la vinculación efectiva con instancias en materia de asesoría y defensa jurídica, así como de protección de derechos humanos, a fin de garantizar una atención accesible, oportuna y especializada.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y resolución correspondiente.

-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para adicionar un párrafo al artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que cuando la información de interés público, o aquella difundida en el marco de la transparencia con sentido social, presente complejidad técnica, jurídica, estadística o administrativa, los sujetos obligados deberán elaborar y publicar, además, una versión ciudadana, resumen ejecutivo o ficha informativa en lenguaje claro, comprensible y accesible, sin perjuicio de la publicación íntegra del documento original.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información.

-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para adicionar un párrafo al artículo 13 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla, con el propósito de que se incorpore la perspectiva de cuidados como criterio transversal de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política Estatal de Desarrollo Social, a fin de reconocer, reducir y redistribuir las cargas de cuidado no remunerado, favorecer la corresponsabilidad entre Estado, comunidad y familias, y priorizar a las personas cuidadoras, niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad que requieran apoyos específicos.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Bienestar.

-Iniciativa de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez para adicionar diversas disposiciones a la Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Puebla, con el objetivo de promover la investigación científica sobre modelos, tratamientos y terapias emergentes en materia de salud mental y adicciones, conforme a las disposiciones federales y estatales aplicables.

Para su estudio y resolución correspondiente, la propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Salud.