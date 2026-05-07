Anuncian horarios del Panteón Municipal por Día de las Madres

– _Será los días 09 y 10 de mayo y el recinto abrirá sus puertas de 08:00 a 18:00 horas_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 07 de mayo de 2026.- Con motivo del Día de las Madres, el gobierno de la ciudad llevará a cabo un operativo especial en el Panteón Municipal los días 09 y 10 de mayo, en un horario de 08:00 a 18:00 horas, con el objetivo de brindar atención ordenada, segura y digna a las familias que visitan a sus seres queridos; se estima una afluencia de más de 23 mil visitantes durante estas jornadas conmemorativas.

Para facilitar la movilidad y el acceso, se estableció una logística de entradas y salidas.

El acceso principal será sobre la Avenida 11 Sur y la 35 Poniente (solo entrada), mientras que la puerta en la esquina de la 35 Poniente funcionará exclusivamente como salida. Asimismo, la puerta de la Cuarta Sección y la de Ampliación, ambas sobre la 35 Poniente, operarán como entradas y salidas, permitiendo un flujo más ágil de personas.

Como parte del operativo, se instalaron módulos de atención estratégicamente ubicados en cuatro puntos: acceso principal, área médica en la calzada principal (Fundadora), Cuarta Sección (tercera puerta) y Ampliación (cuarta puerta). En estos espacios se brindarán servicios como conteo de visitantes, puntos de hidratación y préstamo de cubetas, además de atención médica con primeros auxilios, apoyo del Sistema Municipal DIF y protocolos en caso de extravío de personas.

Además, el Panteón Municipal mantendrá disponibles servicios como informes, pago de mantenimientos, inhumaciones y cremaciones.

Este operativo responde a la importancia de garantizar condiciones adecuadas para que las familias puedan realizar sus visitas con tranquilidad.