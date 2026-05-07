Hemos reforzado seguridad en el mercado Morelos: Pepe Chedraui

María Tenahua

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, destacó que de manera permanente están dos patrullas y dos motocicletas por seguridad en el mercado Morelos.

Tras los hechos violentos este miércoles en el mercado antes mencionado, donde un menor de 10 años y su madre resultaron heridos por arma de fuego.

“Hay constante vigilancia en este lugar y estamos trabajando de manera coordinada con los diferentes niveles de gobierno y por eso se logró la detención de estas dos personas”.

Agregó que, adicional a estas unidades y policías en el centro de abasto, están trabajando de manera conjunta con el gobierno del estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, con Guardia Nacional y la Marina.