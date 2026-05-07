Programa “Alerta con la oferta” brinda protección durante la compra-venta de vehículos

– El vicealmirante Francisco Sánchez González informó que la ciudadanía puede solicitar el acompañamiento de las fuerzas de seguridad mediante el 9-1-1.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El Gobierno del Estado de Puebla impulsa el programa “Alerta con la oferta”, a fin de proteger la integridad de la ciudadanía durante la compra-venta de vehículos anunciados en redes sociales, informó el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) señaló que personal operativo brinda acompañamiento a las y los ciudadanos durante este tipo de operaciones, con la finalidad de salvaguardar su integridad y verificar que las unidades no cuenten con reporte de robo.

Precisó que las personas interesadas en recibir apoyo policial para efectuar la compra-venta de automotores, pueden solicitar el servicio mediante una llamada al número de emergencias 9-1-1.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía para utilizar el programa “Alerta con la oferta”, herramienta que contribuye a prevenir riesgos, fortalecer la confianza ciudadana e inhibir conductas delictivas.