Se podría aplazar la elección del poder judicial: Ignacio Mier

• _El líder parlamentario señala como una posibilidad llevar a cabo un Periodo Extraordinario para modificar las fechas de la elección del Poder Judicial_

Desde Puebla

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, cuenta con el respaldo absoluto, indeclinable e irrenunciable del Grupo Parlamentario de Morena y la coalición Juntos Hacemos Historia.

Al dar declaraciones a medios de información, previo a una reunión de las y los senadores con la mandataria en Palacio Nacional, Ignacio Mier subrayó que además la coalición legislativa tiene el mismo respaldo que la presidenta, es decir, 36 millones de votos, por lo que “compartimos la misma agenda, que fue por la que votaron las y los mexicanos”.

Resaltó que al término del reciente periodo legislativo, motivo del encuentro de este jueves, se llevaron a cabo dos reformas constitucionales, se crearon dos leyes y se realizaron 37 reformas a diversas disposiciones legales en materia de seguridad, derechos humanos, bienestar, cultura, y ciencia y tecnología, con lo que sin duda se fortalece el sistema jurídico nacional.

A pregunta expresa sobre la viabilidad de convocar a un periodo extraordinario para aplazar la elección del Poder Judicial, el senador Ignacio Mier comentó que “es una posibilidad y hay varias voces en ese sentido, pero hay que esperar y evaluar a partir de esta reunión con la presidenta de México”.