Iyolo Toaltepe, el Encuentro Artesanal del Valle de Atlixco

Desde Puebla

Con el corazón puesto en las tradiciones y el talento de su gente, la presidenta de Atlixco Ariadna Ayala invita a vivir el primer Encuentro Artesanal del Valle de Atlixco “Iyolo Toaltepe” (Corazón de nuestro pueblo).

Del 8 al 10 de mayo, el zócalo de Atlixco se llenará de color, arte y tradición con piezas hechas a mano que reflejan el orgullo y la identidad, comentó Ariadna Ayala.

Las y los asistentes podrán conocer de cerca el trabajo de quienes mantienen vivas las raíces y costumbres de Atlixco y la región.

Ariadna Ayala destacó que este encuentro representa una oportunidad para apoyar el comercio local, valorar el trabajo artesanal y vivir una experiencia llena de cultura, historia y tradición.