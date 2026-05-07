Estudiantes lesionados por accidente en Chignautla

Desde Puebla
Se registró accidente sobre la carretera estatal de cuota San Antonio Virreyes-Teziutlán, a la altura de Analco, municipio de Chignautla
El vehículo involucrado es Nissan, línea Sentra, color naranja con placas de Puebla.
Salió de la carpeta asfáltica hasta terminar a metros de caer a un barranco
El conductor Jesús “N” de 17 años de edad, con domicilio en la unidad habitacional de la Mesilla en Teziutlán, refiere haber perdido el control de la unidad, lo que provocó que saliera de la línea de rodamiento.
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