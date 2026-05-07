“Naranjitas” recibirán 4% de aumento salarial

– _Se realizó la revisión contractual entre el Organismo Operador del Servicio de Limpia y el sindicato “Gral. Ignacio Zaragoza” se realizó en cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 07 de mayo de 2026.- En cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y con el objetivo de fortalecer las condiciones laborales de las y los trabajadores, el gobierno de la ciudad hizo la revisión contractual del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla y el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza, Recolección y Actividades Conexas “Gral. Ignacio Zaragoza”.

En este sentido, se llevaron a cabo reuniones para la revisión contractual, para otorgar el 4 por ciento en incremento salarial y mejorar las prestaciones de los trabajadores y las trabajadoras, así como a diversas disposiciones conforme a la norma vigente.

En su intervención, el edil reconoció la labor de las y los trabajadores de Limpia, destacando que son una parte fundamental para el funcionamiento de la ciudad. Señaló que su esfuerzo diario, desde tempranas horas, contribuye a mantener la ciudad en condiciones óptimas, limpia y segura por lo que reafirmo la importancia de apoyar a quienes realizan estas tareas esenciales para la ciudadanía y visitantes en la capital.

Durante este proceso se privilegiaron el diálogo, la coordinación institucional y el respeto a los derechos laborales, con el propósito de mantener acuerdos que contribuyan al bienestar del personal y al fortalecimiento de los servicios públicos que se brindan a la ciudadanía.