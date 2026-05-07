Lilia Cedillo encabeza la 4ta Carrera de la Madre Universitaria

Desde Puebla

En el marco de la conmemoración del Día de las Madres se realizó la cuarta edición de la Carrera de la Madre Universitaria, en la que cerca de mil participantes se dieron cita para realizar el recorrido en el circuito interno de Ciudad Universitaria.

Con un total de tres kilómetros, la Dirección de Deporte y Cultura Física (DIDECUFI) premió a los tres primeros lugares de las categorías: deporte adaptado, libre, trabajadora y estudiante.

Durante el evento, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez abanderó a 34 atletas de la BUAP que participarán en los XXIII Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior JUDENEMS a realizarse en Tepic, Nayarit, del 13 al 16 de mayo.

Heyli Jennie Cuellar Olivarez, estudiante de la Preparatoria Urbana “Enrique Cabrera Barroso”, y sexto lugar en atletismo durante los VII Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe Córdoba 2025, dio lectura al discurso rumbo a esta importante competencia.