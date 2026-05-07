Toma protesta la directora de la prepa regional BUAP “Enrique Cabrera Barroso”

María Huerta

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo, aseguró que la confianza de la sociedad y labor docente en la preparatoria regional “Enrique Cabrera Barroso” de la BUAP, con sede en Tecamachalco, se reflejan en los niveles de competencia de sus egresados.

Al presidir el Cuarto Informe de Labores del director, Enrique Silva Clemente, así como la toma de protesta de Jenny Mendívil López como nueva directora de esta unidad académica, con mil 659 estudiantes de nivel medio superior.

En su visita, la rectora inauguró un consultorio médico equipado, para atender a esta comunidad universitaria, además de una cafetería.

Aseguró que los buenos resultados en esta preparatoria se aprecian en el crecimiento de la matrícula y, sobre todo, en el alto índice de ingreso al nivel superior de los egresados, incluso en carreras de alta competencia.

Por su parte, Mendívil López agradeció la confianza de la rectora, de estudiantes, docentes y administrativos por la nueva encomienda para el período 2026-2030.