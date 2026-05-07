Tonanztin Fernández presenta festejo para celebrar a las mamás de San Pedro Cholula

*- Habrá rifas, música en vivo y la presentación de Los Hijos del Pueblo en la Plaza de la Concordia*

Desde Puebla

*7 de mayo de 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* En el marco de la celebración del Día de las Madres, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, y el DIF Municipal, presidido por la Mtra. Lupita Fernández, presentaron las actividades preparadas para consentir a las mamás cholultecas.

El festival se llevará a cabo el próximo 9 de mayo en la Plaza de la Concordia, a partir de las 18:00 horas. Durante el evento, las asistentes podrán registrarse para participar en la Gran Rifa, que se realizará a las 19:00 horas y contará con diversos premios y sorpresas.

Al respecto, Tonantzin Fernández destacó que, para cerrar con broche de oro esta celebración, se contará con la presentación musical de la agrupación “Los Hijos del Pueblo”. Asimismo, señaló que este tipo de actividades fortalecen la convivencia familiar y complementan las acciones y programas de bienestar impulsados en favor del desarrollo integral de las mujeres de San Pedro Cholula.

Finalmente, la presidenta municipal extendió la invitación a todas las mujeres cholultecas para asistir y disfrutar de una noche especial, reconociendo el importante papel que desempeñan en la sociedad y en la vida de las familias.