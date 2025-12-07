¡La verde navidad de Roberto Solís Valles en Huejotzingo!

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

Si usted se topa al presidente municipal pevemista de Huejotzingo, Roberto Solís Valles, felicítelo por partida doble, primero, por el tradicional ritual de navidad y año nuevo y, más importante, porque dobló a los comerciantes del mercado de flores, quienes la semana pasada le dieron otro millón y medio de pesos y aceptaron entregarle una cifra igual en enero próximo.

Así que el “humanismo” cuatroteísta de Solís Valles se traducirá en una verde navidad para él y su ayuntamiento, no solamente porque el PVEM es el ÚNICO PARTIDO por el que trabaja, sino por toda la lana de que dispondrá este fin de año. Cuentan que los comerciantes del mercado de flores habrían recibido presiones del subsecretario de Gobernación estatal, Rodolfo Huerta Espinosa, para que se pusieran la del Puebla: Ayuntamiento de Huejotzingo y su “derecho de piso” contra locatarios del mercado de flores

De paso, también felicítelo por su adelantadísima campaña por alcaldía de Huejotzingo en 2027, ya que no pierde oportunidad de hacerse promoción, pero NO con las siglas de Morena ni de la 4T, sino con el PVEM, que lo registró el año pasado y, al parecer, le cedió la franquicia en toda la región.

Solís Valles sueña con la reelección o, si alguna hipocresía cuatroteísta no se lo permite, seguir el camino de otros ex ediles, como José Luis Márquez Martínez, que no pudo contender e impuso a su mujer, Bety Sánchez: Falla en juego mecánico exhibe ineptitud de la presidenta Bety Sánchez Galindo en la feria de Zacatlán

EL DINERO Y LA GRILLA SÍ SON PRIORITARIOS, LA SEGURIDAD NO

El munícipe de Huejotzingo quiere quedarse al menos otros tres años o, si no se lo permiten, imponer a su presidenta honoraria del DIF municipal, Shammy Spezia y no le importa una eventual ruptura con Morena. Al contrario, su gobierno se ha encargado de borrar a propósito todo lo guinda y únicamente destaca el VERDE: Comerciantes de Huejotzingo acusan amenazas e intimidación del presidente, Roberto Solís y colaboradores

Alcalde de prioridades más que claras, el dinero y la campaña adelantada SÍ lo son, pero la seguridad de los huejotzingas NO y así lo demuestran las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), que recogen un notorio y permanente AUMENTO en el índice delictivo municipal:¡Horror: Durante bautizo, asesinan a 4 y lesionan a 8 en Huejotzingo!

Solís Valles es PEOR que su antecesora, la actual diputada local, Angélica Alvarado Juárez, al menos en materia de seguridad pública.

Entre enero y octubre del año pasado, Huejotzingo registró mil 71 delitos, incluidos 37 de tipo sexual, mientras que, en los mismos meses, pero del 2025, durante la actual administración, se denunciaron mil 102 crímenes y los ataques contra mujeres casi se duplicaron (56).

Otros delitos al alza durante el ayuntamiento actual son narcomenudeo, que pasó de 15 denuncias en 2024 a 39 este año; despojo (15-23), fraude (40-68), robo a transeúnte en vía pública (31-35), etc: Joven de 15 años, el embolsado ayer en Huejotzingo