Accidente de motocicleta en Jonotla deja una mujer sin vida

Desde Puebla
Derrumbe en Jonotla sorprendió a una pareja en motocicleta, con saldo trágico de hombre herido y mujer muerta.
Las rocas cayeron directamente sobre ellos.
El lesionado fue identificado como Javier Rodríguez Rodríguez, de 35 años y originario de Tepetitan, presenta múltiples traumatismos y fue trasladado por la ambulancia avanzada SUMA 251 de Cuetzalan, luego de la primera atención por paramédicos de Nauzontla.
Su acompañante, Silvia “N”, de aproximadamente 30 años, perdió la vida a causa de las heridas.
