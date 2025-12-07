Puebla suspende clases en más de 5 mil escuelas por llegada del frente frío 18

Excelsior

El Gobierno de Puebla informó que debido a la llegada del frente frío 18, que provocará descenso de temperatura, vientos fuertes y lluvias, este lunes 8 de diciembre se suspenden las clases en 5 mil 836 escuelas, ubicadas en 64 municipios de la Sierra Norte y Nororiental.

A través de un comunicado, se detalla que la suspensión de clases tiene el propósito de salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar de todas las instituciones de educación básica (inicial, preescolar, primaria, secundaria), media superior y superior.

Además, se explica que la dependencia otorgará el servicio educativo a 407 mil 020 alumnos, apoyados por 22 mil 245 docentes, que trabajarán a distancia con libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo.

Sierra Norte: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, #Chignahuapan, Honey, Francisco, Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitián, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tapacoya, Tlaxco, Venustiano, Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, #Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Avila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Por último, en el texto se destaca que el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Educación Pública, refrenda su compromiso de garantizar el derecho a la educación.

Además, se solicita a las y los habitantes de las zonas antes señaladas mantenerse atentos a las indicaciones de la autoridad competente, ante la posibilidad de nuevos fenómenos naturales.