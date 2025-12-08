Este domingo 7 de diciembre por “las estrellas” y por ViX Premium se transmitirá “La Premiere”

La experiencia inmersiva que celebra el álbum “Tropiqueta” de Karol G.

Por Mino D’Blanc.

Este domingo 7 de diciembre por “las estrellas” y por ViX Premium, TelevisaUnivision transmitirá “La Premiere” que es la experiencia visual inmersiva que expande y celebra el impacto histórico del álbum de la estrella mundial Karol G. “Tropiqueta” se pasará a las 16:00 horas (hora CDMX) en México, Estados Unidos, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.

Bichota Films realizó esta producción que ofrece al espectador un especial con duración de una hora con presentaciones exclusivas de canciones del álbum, nuevos arreglos, versiones únicas y múltiples apariciones especiales de artistas y personalidades.

“La Premiere” fue grabada en múltiples locaciones en Ciudad de México, Los Ángeles, Cartagena y Medellín. Es una celebración sonora y visual que lleva “Tropicoqueta” a otra dimensión.

Cabe mencionar que como parte de esta mega producción más de 200 fans participaron en la versión acústica de “Coleccionando Heridas” junto a Karol G y Marco Antonio Solís en los icónicos Estudios Churubusco de la capital de la república mexicana, tras compartir sus historias de sanación.

Para “Tu perfume” el público también tuvo un rol central, ya que los fans fueron convocados a un fan experience en el histórico Pueblito Paisa de Medellín. Lo que ellos no sabían es que su artista colombiana favorita aparecería sorpresivamente para que frente a una plaza completamente llena en donde Karol G interpretó la canción en vivo.

Otras locaciones icónicas en donde se grabó “La Premiere” fueron el Teatro Heredia en Cartagena, el Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín y en LA Hangar Studios en la ciudad de Los Ángeles, California.