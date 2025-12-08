Sencillo que forma parte de “La Lotería”, su más reciente EP con el que ganaron el Latin Grammy 2025 como “Mejor Álbum de Música Norteña”.

Cierran el año con una serie de presentaciones en Costa Rica, Colombia y Chile, de su tour homónimo del EP.

Por Mino D’Blanc

En días pasados Los Tigres del Norte revelaron el video oficial de “Al rato”, sencillo que forma parte de “La lotería”, su más reciente EP mismo que recibió el codiciado Latin Grammy 2025 en la categoría “Mejor Álbum de Música Norteña”.

El video fue dirigido por el reconocido Sergio Arau. La trama refuerza el mensaje de la canción al retratar la ilusión y alegría por tener un nuevo comienzo, destacando la decisión del protagonista de dejar atrás el pasado y vivir plenamente el presente.

El afamado a nivel internacional grupo que es considerado ya una leyenda por ser los íconos musicales mexicanos de su género más reconocidos a nivel global, cerrarán este año 2025 con una serie de presentaciones de su tour “La lotería” en Costa Rica, Colombia y Chile, países en donde se han vuelto embajadores de nuestra cultura, de nuestra música, ya que a través de sus canciones siempre se han diferenciado por el impacto de sus letras que suenan con toda la fuerza social.