Egipto sorprende y rescata empate ante Bélgica en su debut mundialista

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Egipto dio la sorpresa en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al empatar 1-1 frente a Bélgica en su primer partido del torneo. El conjunto africano mostró orden defensivo y aprovechó sus oportunidades para sumar un punto ante uno de los favoritos del Grupo G.

Los egipcios se adelantaron en el marcador al minuto 19 gracias a un gol de Emam Ashour tras una asistencia de Mohamed Salah. Bélgica reaccionó en la segunda mitad y consiguió la igualdad al 66′, cuando un autogol de Mohamed Hany, provocado por la presión de Romelu Lukaku, que fue el 1-1 definitivo.

Aunque los Diablos Rojos tuvieron mayor posesión del balón y generaron varias ocasiones de peligro, no lograron concretar la remontada.

Con este resultado, Egipto deja una grata impresión en su presentación mundialista, mientras que Bélgica deberá corregir detalles en sus próximos compromisos, si quiere cumplir con las expectativas que la colocan entre las candidatas a avanzar de ronda.