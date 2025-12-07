Sin tanta prisa

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

La famosa multipropiedad empieza a dejar de ser problema para Grupo Salinas; si bien es cierto que el futbol no es precisamente una prioridad para la televisora del Ajusco, también lo es el hecho de que, si surge alguna posibilidad de venta, sería bien recibida.

Una vez que lograron deshacerse del Mazatlán, equipo que se convertirá en Atlante después de la Copa del Mundo 2026, las prisas por vender al equipo de la Franja ya no son tantas.

De que vendrán cambios en los próximos meses, que no le quepa duda; y que varios de los actuales pseudo directivos que llevan años exprimiendo las arcas camoteras tendrán que decir adiós una vez que el dedo divino de la televisora haya apuntado para abajo.

Al no ser necesario esconder la multipropiedad, la presencia de Manuel Jiménez como supuesto dueño saldría sobrando; la presencia de impresentables rateros como Ro(b)a y Cía tampoco serían imprescindibles, aun y cuando presumen que son los guardianes de los secretos de Grupo Salinas con respecto a la multipropiedad y por lo que se sentían intocables.

El tiempo se agota para estas alimañas que solo vinieron a acabar con el equipo y con su lastimada afición.

VERACRUZ IMPOSIBLE

Les puedo adelantar que, aunque se ha venido manejando la versión de una posible mudanza del Puebla a Veracruz, estoy en condiciones de decir que esa posibilidad es punto menos que imposible.

La relación de Grupo Salinas con la gobernadora Rocío Nahle es intransitable, insostenible y áspera, por lo que puede usted descartar esa posibilidad al 100%.

Además, el tema de la marca en manos de Fidel Kuri, quien acaba de ganarle a la FMF una demanda millonaria, imposibilita aún más una posible negociación.

NUEVAS INCORPORACIONES

El sábado pasado, durante la emisión matutina de En Línea Deportiva, el director deportivo del Club Puebla, Rafael “Chiquis” García, adelantó y confirmó las contrataciones de un defensa central tico de nombre Juan Pablo Vargas, proveniente del equipo Millonarios de Colombia, y también del centro delantero argentino Ignacio Maestro Puch, proveniente del equipo Independiente, quien cuenta con 22 años de edad y vendría a cubrir la baja de Ricardo Marín, quien regresó al Rebaño Sagrado.

Es un jugador interesante para una apuesta en nuestro futbol; mide 1.76 m y pesa 78 kg.

En su corta carrera lleva 5 goles en el futbol profesional y, como dato adicional, inició jugando rugby ? para después definirse por ser jugador de futbol profesional.

Confirmó también las bajas de Fedorco, Moyano y Rivas.

Cabe aclarar que las incorporaciones se adecuan al presupuesto con el que cuenta el Club.

Por otro lado, el “Chiquis” también adelantó que el inicio del torneo se dará entre el 9 y 10 de enero en Guadalajara frente al Atlas, para posteriormente regresar a Puebla a recibir al Mazatlán en la jornada número 2.

Nosotros, como siempre, seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

Sígueme en redes:

X: @pepehanan

Instagram: @pepehanan

Threads: @pepehanan

Facebook: pepehanan

TikTok: @pepehanan1

YouTube: enlineadeportiva