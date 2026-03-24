‘Los domingos’, la gran triunfadora de los Goya estrena en Puebla.

El Confesionario

Por Ray Zubiri

Zima Entertainment lleva a la pantalla grande “Los Domingos”, la nueva y aclamada obra de la directora Alauda Ruiz de Azúa (Cinco Lobitos), que tras convertirse en el fenómeno cinematográfico de la temporada, llega finalmente a los cines el próximo 1 de abril.

Respaldada por la crítica internacional, la cinta llega precedida de un éxito rotundo tras conquistar la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y arrasar en la 40ª edición de los Premios Goya, obteniendo los galardones a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Original, entre otros.

Los Domingos cuenta la historia de Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años que ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la joven manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia provocando un abismo y una prueba de fuego para todos.

A decir de la directora “Los Domingos surge en mi cabeza a raíz de una anécdota que escuché hace tiempo: una chica de 18 años decidió ingresar en un convento de clausura de la noche a la mañana. Los intentos de su familia por convencerla de que no lo hiciera fueron en vano. ¿Por qué alguien se convierte en monja de clausura a esa edad? ¿Por qué decidir alejarse del mundo justo cuando comienza tu vida adulta? ¿Cómo convencer a alguien de que vale la pena esa vida adulta cuando el mundo exterior puede ser incierto y difícil?”

“La vocación de clausura es quizás una de las expresiones más extremas de la búsqueda de un lugar en el mundo y pronto se me antojó como la excusa perfecta para cuestionar la familia como nuestro refugio natural. Al final del día, tanto ateos como agnósticos o creyentes, necesitamos creer en algo para continuar. Todos hacemos apuestas de fe. Todos apostamos por algo, nos comprometemos en diferentes relaciones sin ninguna prueba absoluta de que sea real. Se siente real y eso nos basta. Hay quien cree en Dios, otros en sus parejas y algunos en la familia como algo indisoluble. La película se titula Los Domingos porque para los católicos el domingo es el día del Señor y para muchas familias es un día de reunión y reencuentro, a menudo de forma obligada. ¿Cuántas familias discuten durante horas sobre dónde celebrar las Navidades? ¿A cuántas les da pereza los compromisos familiares?”

“Ahí comenzó esta historia que habla sobre lo difícil que es romper con la familia porque, aunque no estén presentes, los vínculos familiares no son intercambiables con ningún otro. Lo religioso, lo espiritual está muy presente en la película. Los rituales, los procesos vocacionales, la rutina del convento, incluso el tipo de conversación íntima que puede llegar a tener un sacerdote con una menor en el marco de las direcciones espirituales. He intentado retratar este universo desde una perspectiva muy rigurosa, después de haber hecho una ardua investigación. Como cineasta, hice una apuesta por cierta desnudez en el lenguaje, en dejar que los personajes respiren como son y en que podamos observarles desde lo íntimo, pero a distancia. Al mismo tiempo, he visto cómo lo espiritual se colaba en lo formal por muchas rendijas. De la misma manera que lo que no se dicen los personajes es tan importante o más, que lo que se dicen también he elegido cuidadosamente lo que queda fuera de campo, lo que no se ve… como las figuras o estatuas divinas. Aposté por una única banda sonora: un coro. Esa música coral viste lo cotidiano de otra profundidad, de cierta sensación de poesía, de vulnerabilidad. Lo espiritual está en el convento, pero también fuera de él. No es una dimensión espiritual religiosa, sino emocional. Ese algo más invisible que nos rodea a todos. La fragilidad de las cosas. Las pérdidas de personas que amamos. Las rupturas que se producen sin chillidos ni discusiones. Los primeros amores inciertos. Los abismos que se abren mientras parece que no ocurre nada. La necesidad de amar o ser amados que nos acompaña toda nuestra vida. La sensación de que todo el mundo necesita creer en algo”.

ALAUDA RUIZ DE AZÚA

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Deusto y Comunicación Audiovisual por la UPV, se graduó en Dirección de Cine en la ECAM. Tras escribir y dirigir varios cortometrajes de gran recorrido nacional e internacional, destacando especial mente ‘They Say’ (‘Dicen’, 2011), en 2021 escribió y dirigió su ópera prima, ‘Cinco Lobitos’, con la que ganó más de 30 galardones, entre ellos tres Premios Goya, el Premio Feroz al Mejor Guión, el Premio Forqué al Cine y Educación en Valores, el Premio Gaudí a la Mejor Película Europea o la Medalla CEC a la Mejor Dirección Novel, entre otros muchos galardones. La película participó en los festivales de Berlín, Seattle, Karlovy Vary y Málaga (donde se alzó con la Biznaga de Oro a la Mejor Película, el Premio al Mejor Guión, el Premio a la Mejor Actriz y el Premio del Público), además de ser candidata a representar a España en los Premios Oscar.

En 2024 estrenó su primera serie de ficción, ‘Querer’, producida por Kowalski Films y Feelgood Media para Movistar+, reconocida con tres Premios Forqué, tres Premios Feroz, y el Grand Prix de la competición internacional de Series Mania (Lille Francia), entre otros reconocimientos.

En 2024 ha dirigido ‘Los Domingos’, su segundo largometraje como guionista y directora, que cuenta con el mismo equipo de productores de ‘Cinco Lobitos’, Buenapinta Media, Sayaka Producciones, Encanta Films y Colosé Producciones, a los que se suman Think Studio y Movistar Plus+, en asociación con Le Pacte.

Año: 2026 / Director: Alauda Ruiz de Azúa / Reparto: Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés Guion: Alauda Ruiz de Azúa / Género: Drama / País: España / Duración: 118 min.

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CINEASTA VERACRUZANO REALIZA SERIE EN PARÍS.

Edgar Escamilla, también conocido como Edgar Spural, acaba de dirigir el piloto de una serie en París, Francia en colaboración con la casa productora francomexicana Espica Media Groupe.

La serie es un drama queer de seis capítulos llamada “The Wasp Nest” (en español El avispero) que interroga las reglas de las relaciones abiertas. La historia sigue el romance de Rafael y Benjamín, dos académicos de la Sorbona, y busca retratar, fuera de moralismos, las complicaciones que conlleva tener más de una relación consensuada al mismo tiempo. Aunque los celos y las discusiones se dejan ver debido a las dos parejas que cada uno de los protagonistas tienen, ambos intentarán, a todo costo, cuidar del vínculo que los une.

El equipo incluye una variedad de talentos internacionales entre los que resuenan el productor Emmanuel González Mora, el director de fotografía francés Finn Duval (ganador al premio de cinematografía del Festival Florida Shorts), Antony Renault (ganador del International Independent Film Awards), Victor Pelletier (conocido por la multipremiada película La meute), Stephanie Stuart (Emily in Paris), Lionella Drigeard-Dillet (vestuario), Laura M (maquillista de The Atypical Life of Agnes Tassel, ganadora del Fashion Film Festival de Amsterdam) entre otros.

Actualmente en postproducción, The Wasp Nest espera su estreno próximo en streaming en 2027.

Este es el segundo proyecto del cineasta después de haber estudiado la maestría en cine de autor por la Universidad Panthéon-Sorbonne en París, Francia. En 2024 presentó su primer documental “Le rose, le bleu” que sigue la historia de Club Muxes, un equipo de fútbol LGBTQ+ reconocido por la Federación Mexicana de Fútbol. Este cortometraje fue parte de la selección oficial del Festival Hors Pistes del Centro Pompidou, uno de los museos de arte contemporáneo más importantes del mundo. También tuvo una ruta de festivales tanto en México como en Francia, como NEOFEST, Cité Shorts y el Festival de Cine LGBT de Playa del Carmen.

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