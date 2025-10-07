Mundo Tlatehui y Lupita Cuautle…”pareja presidencial” aumenta más de 10 por ciento los delitos en San Andrés Cholula

DEBATE

Sí, Mundo Tlatehui y Lupita Cuautle, la “pareja presidencial” panista de San Andrés Cholula puede frotarse las manos, palmarse mutuamente las espaldas y felicitarse, porque “lo lograron”: Si el municipio estaba jodido, ahora ¡va mucho peor!, gracias a ellos, con un incremento superior al 10 por ciento en delitos, incluidos asesinatos intencionales, violaciones simples y equiparadas, narcomenudeo, desaparición de personas, robos, etc.

Es octubre y el calendario político marca que los 217 presidentes municipales darán sus respectivos informes, para festejar el primer año de gestión. En San Andrés Cholula, Lupita Cuautle lo hará el próximo sábado 11 y, sin duda, ella y su antecesor y esposo, Mundo Tlatehui, podrán festinar ¡cuatro años de usufructo de las arcas de una de las ciudades con mayor recurso en el estado, más de mil 128 millones de pesos solamente este año!.

Esta multimillonaria cantidad de dinero confirma que la “pareja presidencial “ panista de San Andrés Cholula sí tiene mucho qué festejar, aunque los sanandreseños no, porque la violencia, inseguridad y violencia subió más de 10 por ciento entre un esposo y su cónyuge: Banda de colombianos que delinque en San Andrés Cholula podría estar tras el asesinato en Plaza Solesta: Sánchez González

Cifras OFICIALES de la Fiscalía General del Estado (FGE) confirman que heredar conyungalmente un CARGO PÚBLICO puede ser un gran negocio para los involucrados, pero la peor decisión de los ciudadanos, como sucedió en San Andrés Cholula, que el año pasado registró 2 mil 176 delitos entre enero y agosto, cuando Mundo Tlatehui cobraba como presidente municipal.

AL ALZA HOMICIDIOS, VIOLACIONES, ROBOS, ETC

En los mismos meses, pero del 2025, ya con la actual edila, Lupita Cuautle, la cantidad de crímenes DENUNCIADOS OFICIALMENTE en la FGE subió a 2417: 11 años siendo uno de los mejores CIOs de México, Fernando Thompson

Entre enero y agosto de 2024 se cometieron 6 homicidios dolosos en San Andrés Cholula, pero lo peor estaba por llegar y en igual lapso del 2025 ese delito se incrementó ¡50 por ciento!, con la acumulación de 9 asesinatos, según la FGE: En plaza comercial de San Andrés Cholula, el viernes por la noche asesinaron a un hombre

Los ataques sexuales, como violación, abuso, hostigamiento, etc son ESPECIALMENTE GRAVES y era de esperarse que una presidenta especial MUJER tratara de reducir este tipo de ataques, aunque no ocurrió en el caso de Lupita Cuautle y San Andrés Cholula. El año anterior, en el lapso temporal señalado, este presunto “Pueblo Mágico” sumó 61 crímenes de este tipo incluidas 11 violaciones simples y 2 equiparadas.

Pero lo peor estaba por llegar para las féminas sanandreseñas y entre enero y agosto del 2025 las fechorías de este tipo llegaron a los 84 casos; es decir, un aumento superior al 20 por ciento, con 15 violaciones simples y 3 equiparadas: Hartos de la inseguridad, ciudadanos golpean y casi linchan a 3 personas en San Andrés Cholula

MUNDO TLATEHUI Y LUPITA CUAUTLE: LO SUYO NO ES LA SEGURIDAD DE LA GENTE

Los robos también se incrementaron con la “pareja presidencial”. Entre enero y agosto del 2024, cuando Mundo Tlatehui era edil, San Andrés Cholula sumó 832 atracos, que se incrementaron a 903 en la gestión de Lupita Cuautle. Por ejemplo, los ataques en transporte público colectivo pasaron de 37 a 40 y los hurtos de vehículo también aumentaron, porque el año pasado se denunciaron 255 y en 2025 ese crímen llegó a 266 casos.

Conforme pasan los meses, queda claro que la seguridad de la GENTE no fue prioritaria para Mundo Tlatehui y sigue sin serlo con Lupita Cuautle, como lo ratifica el incremento en la criminalidad registrado por la FGE: Video: Asesinaron a un hombre en antro de San Andrés Cholula

Durante enero y agosto del año pasado, San Andrés Cholula acumuló 14 querellas por narcomenudeo, que en 2025 se incrementaron a 20. La desaparición de personas es un crimen que lesiona no solamente a quien lo sufre, sino también a la familia y el ayuntamiento sanandreseño no ha podido o querido enfrentarlo con eficacia.

En los primeros 8 meses del año pasado se denunciaron 28 delitos de este tipo y en lo que va del 2025 ya se acumularon 31 casos, que lo ratifican a la alza…mientras la “pareja presidencial”se preocupa por la posibilidad de que se les quite –LEGALMENTE- la posibilidad de reelección directa: Lupita Cuautle rechaza propuesta de Sheinbaum sobre reelección y nepotismo

Mundo Tlatehui y Lupita Cuautle son PÉSIMOS en el gobierno, pero, cuando menos, tienen clara SU PRIORIDAD de mantener en el seno familiar el ayuntamiento y el presupuesto PÚBLICO de San Andrés Cholula: San Andrés Cholula: De Pueblo Mágico a patrimonio PERSONAL de Edmundo Tlatehui y familia