Identifican a hombre hallado muerto y con signos de violencia en Amozoc 

Desde Puebla

Carmelo V, de oficio mototaxista, fue el hombre que dejaron sin vida y con signos de tortura en el Periférico Ecológico, a la altura de Casa Blanca en el municipio de Amozoc.

Habría sido privado de su libertad en Tepeaca.

Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la identidad del hombre hallado sin vida en Amozoc, que horas antes fue privado de la libertad por un grupo armado en la junta auxiliar de Santiago Acatlán, Tepeaca.

La Coordinación Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos de la FGE ha unificado ambas investigaciones bajo la carpeta FGEP/CDI/CGEIHD TEPEACA-1/000510/2025.V.