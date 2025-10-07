La Selección Chilena Sub 20 fue goleada por México y se despidió del Mundial

ESPN

La Selección Chilena Sub 20 cayó goleada 4-1 este martes por México en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, y se despidió del Mundial del que era anfitriona.

A los 26 minutos, Tahiel Jiménez abrió el marcador para el conjunto norteamericano, al aprovechar una asistencia de Gilberto Mora. Ya en el segundo tiempo, Iker Fimbres realizó una buena jugada y, con un potente derechazo desde afuera del área, puso el 2-0.

Pese al empuje que quiso imponer el local, México estuvo siempre en control del partido. Lo empezó a sentenciar a los 79 minutos, cuando Sebastián Mella realizó una atajada bárbara frente a un muy buen tiro de Fimbres desde afuera del área pero, en el rebote, la defensa se durmió y permitió el pase al medio de Amaury Morales para un Hugo Camberos que estaba solo en la zona del punto penal y solamente la tuvo que empujar para poner el 3-0.

Jugado en ataque para buscar la heróica, el equipo dirigido por Nicolás Córdova quedó expuesto en defensa y, en un buen contraataque, el Tri definió el pleito. Morales encabezó la acción por derecha y, cuando vio que Camberos entraba a todo vapor por el medio, se la cedió para que definiera al primer palo y pusiera el 4-0.

Juan Rossel, el mejor de La Rojita en el partido, tuvo una pequeña alegría a los 88 minutos, cuando Lautaro Millán le entregó un buen pase en cortada. Por primera vez desde una posición favorable para definir, el atacante no perdonó y con un violento tiro cruzado, anotó el del honor.