Carretera federal en Zacatlán lleva 9 horas cerrada

Abelardo Domínguez
Más de nueve horas cerrada la carretera federal Zacatlán desviación y no hay hora, para que levanten el paro.
