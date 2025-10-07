Cuando BANXICO baja tasas, es hora de invertir y tener reglas firmes: Norberto Maldonado

Staff/RG

México perderá la oportunidad de consolidar una competitividad sostenible: experto.

El Banco de México (Banxico) recortó la tasa de referencia a 7.75% y, más allá del tamaño del ajuste, lo relevante es la oportunidad que abre: crédito más barato listo para financiar el salto productivo que México necesita.

Para Norberto Maldonado, experto en tecnología, ese estímulo solo tendrá efecto si se orienta a investigación y tecnología, no al consumo, y se implementa, una estrategia coordinada, entre empresas, gobierno y academia que: marque prioridades, financie laboratorios, forme talento y garanticen reglas e infraestructura para convertir inversión en patentes, empleos especializados y clústeres exportadores.

Maldonado enfatiza que va más allá del crédito barato: debe llegar a iniciativas para generar capacidades propias, patentes y cadenas de valor locales. Si el capital fluye a consumo o a modelos repetidos de ensamblaje sin inversión en investigación y desarrollo, el efecto será temporal y el país perderá la oportunidad de consolidar una competitividad sostenible.

“Una tasa de referencia es el precio al que el banco central presta o influencia el precio del dinero en la economía; su reducción hace que el crédito sea más barato, favorece la inversión, el consumo y suele impulsar la actividad cuando la inflación está contenida. Además, un recorte de tasas puede presionar el tipo de cambio, reducir el rendimiento de activos en moneda local y afectar el ahorro remunerado; por eso su eficacia depende de condiciones fiscales, confianza empresarial y de que el crédito fluya hacia proyectos productivos más que al consumo temporal”, explica el experto.

Para precisar qué entiende por investigación y desarrollo (I+D), Maldonado ofrece una definición operativa y ejemplos prácticos; la I+D comprende tres grandes tipos de actividades:

La investigación básica que busca aumentar el conocimiento sin aplicación inmediata prevista; por ejemplo, estudios universitarios sobre nuevos materiales.

La investigación aplicada que orienta ese conocimiento a problemas concretos con probables aplicaciones comerciales, como laboratorios que adaptan materiales para sensores o baterías.

El desarrollo experimental que traduce resultados en prototipos, pruebas industriales y procesos reproducibles que pueden escalarse en plantas productivas.

En la práctica, I+D incluye desde financiamiento a grupos académicos que generan publicaciones hasta inversión en laboratorios, creación de prototipos, registro de patentes y contratación de talento especializado. Maldonado subraya que estas actividades son las que permiten pasar de ensamblar productos ideados en otra parte a diseñar, validar y exportar tecnología propia.

Los números muestran el desafío. México gasta alrededor de 0.27% del PIB en I+D (dato de 2023), muy por debajo del promedio de países de la OCDE, lo que limita la masa crítica de investigación aplicada y personal capacitado para proyectos complejos.

El diagnóstico se complementa con datos de la actividad exportadora, que muestran tanto oportunidades como restricciones. En 2025, las exportaciones mexicanas han mostrado crecimiento y en agosto alcanzaron 55 mil 718 millones de dólares, lo que evidencia la demanda externa; más relevante aún es el desempeño fuera de la vieja zona de confort automotriz: los envíos de manufactura no automotriz a Estados Unidos crecieron con fuerza, mostrando mayor contenido tecnológico en maquinaria, equipo eléctrico y componentes electrónicos.

Para Maldonado, el nearshoring y el T-MEC crean una ventana para atraer cadenas de valor más avanzadas, pero la baja de tasas sólo reforzará esa dinámica si el crédito se canaliza a sectores con alto contenido tecnológico, si hay talento y fuentes de energía suficientes para sostenerlos.

Retomando las iniciativas de triple hélice, insiste en más que un eslogan debe ser un mecanismo operativo: el gobierno define incentivos y reglas estables; la academia forma talento pertinente y desarrolla investigación aplicada; y la empresa asume riesgo y financiamiento, orientando proyectos hacia mercados internacionales.

En la práctica, el especialista propone líneas de crédito condicionadas a metas de I+D y resultados medibles (patentes, prototipos, contratos de exportación), incentivos fiscales que premien inversión en investigación, y programas de co-inversión público privada que reduzcan el riesgo inicial para startups tecnológicas. A esto añade la necesidad de modernizar aduanas con procesos digitales para reducir tiempos de despacho, desplegar fibra óptica en parques industriales y asegurar seguridad física y cibernética en clústeres productivos.

Maldonado reclama reglas claras y certidumbre regulatoria como elemento central: permisos que no se conviertan en un viacrucis, contratos de energía con horizonte de largo plazo que den seguridad a data centers y plantas industriales, y una agenda presupuestaria que priorice proyectos medibles por productividad en lugar de gasto sin resultados. Para el presupuesto 2026 propone que el Ejecutivo y el Congreso prioricen infraestructura en regiones exportadoras, garanticen suministro de gas y electricidad para nuevas plantas y establezcan instrumentos fiscales orientados a escalar inversión en I+D.

Si la baja de tasas se acompasa con estas medidas, “México puede consolidar su posición en manufactura avanzada, inteligencia artificial y semiconductores; si no, el recorte será apenas un factor que prolongue un ciclo exportador coyuntural sin transformación estructural. La elección, es colectiva: usar créditos más baratos para crear capacidad de diseño, patentes y clústeres robustos con energía y talento, o desperdiciar la ventana de oportunidad que hoy abre la política monetaria”, puntualiza Maldonado.

Sobre Norberto Maldonado: experto en innovación digital, seguridad informática, filántropo, presidente de la fundación Kooltivo, ideólogo liberal que busca el empoderamiento de las personas y de los emprendimientos, observa la tecnología como un medio y no un fin en sí mismo. Para mayor información: https://www.norbertomaldonado.mx