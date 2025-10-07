Casas embrujadas en México: Esto cuesta vivir en ellas

Staff/RG

Varias de las casas embrujadas más conocidas se ubican en zonas históricas donde el costo de la vivienda supera el promedio nacional, según datos de Dinero.mx

Estos inmuebles han capitalizado su fama paranormal convirtiéndose en atractivos culturales y turísticos.

Las ciudades mexicanas están llenas de leyendas urbanas sobre casas embrujadas, donde se relatan sucesos paranormales que generan tanto fascinación como misterio. Más allá de la narrativa, surge la duda ¿cuánto cuesta vivir cerca de estas propiedades?

Alejandro Sena, director general de Dinero.mx, asegura que “los datos muestran que muchas de estas casas se localizan en colonias históricas, donde el valor inmobiliario supera el promedio nacional. De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal, al primer trimestre de 2025 el precio promedio de la vivienda en México rondaba los 1.86 millones de pesos, con un incremento anual de 8.4% en la primera mitad del año.”

A continuación, la plataforma de finanzas Dinero.mx, comparte el ranking de las 10 casas embrujadas más conocidas y el costo promedio de venta o renta de cada una:

La casa negra, Ciudad de México

Ubicada en la colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Esta casona se hizo célebre porque a inicios del siglo XX funcionó como hospital para enfermos de tifoidea. En 1935 un incendio, atribuido a vecinos que temían contagios, consumió el lugar con pacientes dentro. Desde entonces, la casa permanece abandonada y en ruinas.

Precio: $74,127 pesos/m². Un departamento de 100 m² supera los 6 millones de pesos. La renta mensual se ubica en $38,200 pesos en promedio o $447.88 pesos/m².

Casa de las brujas, Ciudad de México

Se localiza en la colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Este edificio destaca por su arquitectura gótica, que recuerda un sombrero de bruja. En los años sesenta vivió allí la médium Bárbara Guerrero, “Pachita”, famosa por supuestas cirugías espirituales. Vecinos y visitantes han reportado lamentos y luces encendidas sin explicación.

Precio: Venta promedio de 6.3 millones de pesos, con propiedades que alcanzan hasta 36 millones. En rentas, los valores rondan los $38,200 pesos mensuales o $447.88 pesos/m².

Casa Havre 32, Ciudad de México

Ubicada en Calle Havre 32, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. En la década de 1920 perteneció a una mujer aficionada al espiritismo, quien organizaba sesiones de ouija. Con el tiempo, surgieron rumores de voces, gritos y apariciones.

Precio: Promedio de $81,760 pesos/m², con viviendas en torno a los 6.1 millones de pesos. Las rentas en esta colonia alcanzan los $27,800 pesos, o los $456.58 pesos/m².

La casa de los perros, Guadalajara, Jalisco

Se encuentra en Av. Fray Antonio Alcalde 225, Zona Centro, Guadalajara. Hoy es el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. Fue propiedad de Don Jesús Flores y su esposa, quienes prometieron rezar novenarios mutuos. Tras la muerte de él, la viuda incumplió y pronto se casó de nuevo. Desde entonces se escuchan rezos, voces y lamentos en el interior.

Precio: $39,600 pesos/m². Un departamento ronda 3.1 millones. El alquiler promedio se estima en $19,500 pesos mensuales.

La casa de las brujas, Guanajuato, Gto.

Ubicada en en el Barrio de la Presa, Guanajuato capital. Según la leyenda, dos hermanas cuidaban de su sobrina Susana, pero la maltrataban cruelmente hasta que murió de hambre en el sótano de la casa. Vecinos dicen ver la silueta de una niña en ventanas y corredores.

Precio: $18,500 pesos/m², con un valor medio de 3.95 millones de pesos por vivienda. Las rentas llegan a un promedio de $24,253 pesos mensuales o $105 pesos/m².

La casa de la hiena, Querétaro, Qro.

Con domicilio en Col. Jardines de la Hacienda, Querétaro, ocurrió en 1989 el infanticidio cometido por Claudia Mijangos. La casa quedó abandonada y se habla de gritos, pasos y la figura de un niño en la ventana. Su estigma persiste más de tres décadas después.

Precio: $23,014 pesos/m² y un valor promedio de 5.18 millones de pesos por casa. El mercado de renta muestra precios de alrededor de $23,000 pesos al mes o $117 pesos/m².

La casa de los tubos, Monterrey, Nuevo León

Ubicada en colonia Contry la Silla, Monterrey. Construida en los años 70 con un diseño tubular, su construcción se detuvo tras muertes accidentales de obreros y la muerte de la hija del dueño en silla de ruedas, lo que dio origen a relatos de ruidos, sombras y presencias.

Precio: $27,250 pesos/m², con valor promedio de 11.5 millones por casa. En renta, los inmuebles se ofrecen desde $14,000 hasta $50,000 pesos, con un promedio de $21,200 pesos mensuales.

La posada del sol, Ciudad de México

Con domicilio en la colonia Doctores, Cuauhtémoc, CDMX. Este hotel de los años 40 nunca se consolidó y quedó en abandono. La leyenda dice que en sus túneles se escuchan voces, lamentos y la aparición de una niña.

Precio: $49,484 pesos/m² y un valor medio de 3.36 millones de pesos. Las rentas habituales en la colonia Doctores se sitúan en $20,800 pesos mensuales o $338 pesos/m².

La Casa de Cañitas, Ciudad de México

Se encuentra en Calle Cañitas 51, colonia Popotla, Miguel Hidalgo, CDMX. Saltó a la fama en los años 90 con el libro Cañitas de Carlos Trejo, que relataba sucesos paranormales tras una sesión de ouija.

Precio: $40,639 pesos/m², con un valor medio de 4.25 millones de pesos. En arrendamiento, el promedio es de $15,750 pesos al mes, con un costo de $262 pesos/m², según datos estimados de Dinero.mx

La Casa de la Tía Toña, Ciudad de México

Ubicada en la tercera sección del Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo, CDMX. Cuenta la leyenda que una anciana conocida como “Tía Toña” acogía a niños de la calle, pero un día los asesinó. Desde entonces, quienes entran aseguran escuchar gritos y pasos.

Precio: En Lomas de Chapultepec, el valor medio de vivienda es de 13.78 millones de pesos, con un promedio de 64,816 pesos/m². El alquiler en esta zona alcanza en promedio los $60,000 pesos mensuales o $229 pesos/m².

“El precio de salida de casas con reputación paranormal —ya sea para la transacción de venta o el rendimiento de alquiler— está estrictamente vinculado a los fundamentales macroeconómicos del submercado en el que se ubican. Esto implica que la evaluación del activo prioriza el valor por metro cuadrado de la zona de alta plusvalía antes que cualquier narrativa terrorífica”, puntualiza Alejandro Sena, director general de Dinero.mx