10 familias de la colonia de México 83, con graves afectaciones por las lluvias 

- Piden que el ayuntamiento de Puebla revise la zona
María Tenahua
Por lo menos 10 familias de la colonia México 83 fueron afectadas por la intensa lluvia de este domingo en la capital poblana y hasta hoy, lunes, no contaban con energía eléctrica.
En este sentido, exigieron a las autoridades municipales, realizar un recorrido, que les brinden apoyo y no solo asistan para la foto.
Señalaron que, aparte de quedarse sin luz, el agua sucia ingresó a sus cisternas.
Ante esto, indicaron que sus viviendas están sobre la calle Chiapas, junto a la barranca “El Santuario”, lo que ocasionó que el agua del cauce las inundara
Registraron pérdida de ropa, muebles, electrodomésticos, tinacos para agua potable.
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