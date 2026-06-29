10 familias de la colonia de México 83, con graves afectaciones por las lluvias 

Piden que el ayuntamiento de Puebla revise la zona

María Tenahua

Por lo menos 10 familias de la colonia México 83 fueron afectadas por la intensa lluvia de este domingo en la capital poblana y hasta hoy, lunes, no contaban con energía eléctrica.

En este sentido, exigieron a las autoridades municipales, realizar un recorrido, que les brinden apoyo y no solo asistan para la foto.

Señalaron que, aparte de quedarse sin luz, el agua sucia ingresó a sus cisternas.

Ante esto, indicaron que sus viviendas están sobre la calle Chiapas, junto a la barranca “El Santuario”, lo que ocasionó que el agua del cauce las inundara

Registraron pérdida de ropa, muebles, electrodomésticos, tinacos para agua potable.