Todos los partidos del Premundial Sub 20 Concacaf 2026: calendario completo y clasificación

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El certamen ofrece cuatro pases para la Copa del Mundo de la especialidad, además de un cupo para los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028

El Campeonato sub 20 de la Concacaf 2026 reunirá en México a las selecciones juveniles de la región en busca de los boletos para el Mundial de la categoria de la FIFA 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. El torneo se disputará del 25 de julio al 9 de agosto de 2026 en Puebla y Ciudad de México, con la participación de 12 equipos divididos, en tres grupos.

México iniciará su participación como anfitrión del campeonato de la Concacaf con el objetivo de conseguir uno de los cuatro boletos disponibles para la Copa Mundial de la categoría de 2027, además de buscar el pase a la justa olímpica. Dentro del equipo mexicano existe confianza en alcanzar ambos objetivos, al considerar que jugar como local representa una oportunidad para avanzar en el proceso de formación de esta generación.

Álex Diego, director técnico de la selección mexicana sub 20, convocó a 21 futbolistas para el torneo y señaló que el equipo cuenta con las condiciones para competir por la clasificación. “Tenemos una gran posibilidad de conseguir el boleto a Juegos Olímpicos y qué bueno que se nos da ahorita que se juega en México, en un buen estadio, donde tenemos buen equipo, buenas instalaciones para entrenar, con un buen trabajo desde hace un año, así que es una gran oportunidad para conseguir todo”, explicó desde el Centro de Alto Rendimiento.

El torneo contará con una primera fase de grupos en formato de todos contra todos. Cada selección enfrentará una vez a sus rivales de sector y, al finalizar esta etapa, los dos primeros lugares de cada grupo, además de los dos mejores terceros puestos, avanzarán a los cuartos de final. Los emparejamientos se determinarán al finalizar la fase de grupos, en una tabla por puntos, que tendrá del lugar 1 al 3 a los líderes de cada sector, del 4 al 6 serán los segundos, con el séptimo y el octavo siendo los mejores terceros.

Los cuatro semifinalistas obtendrán el boleto para la Copa Mundial sub 20 de la FIFA 2027, mientras que el campeón del certamen acompañará a Estados Unidos en el torneo de futbol varonil de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. México, por ser local, y Estados Unidos, finalista de la última edición y ganador de tres torneos consecutivos, llegan como favoritos, en busca de avanzar en la competencia.

Viernes 24 de julio

Guatemala vs Costa Rica | Grupo B | 14:00 horas | Estadio Cuauhtémoc, Puebla

México vs Antigua y Barbuda | Grupo B | 17:00 horas | Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Sábado 25 de julio

Cuba vs El Salvador | 15:00 horas | Estadio Universitario BUAP, Puebla

Estados Unidos vs Haití | 20:00 horas | Estadio Universitario BUAP, Puebla

Domingo 26 de julio

Panamá vs Canadá | 14:00 horas | Estadio Universitario BUAP, Puebla

Honduras vs Jamaica | 19:00 horas | Estadio Universitario BUAP, Puebla

Lunes 27 de julio

Antigua y Barbuda vs Guatemala | Grupo B | 17:00 horas | Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Costa Rica vs México | Grupo B | 20:00 horas | Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Martes 28 de julio

Haití vs Cuba | Grupo A | 15:00 horas | Estadio Universitario BUAP, Puebla

El Salvador vs Estados Unidos | Grupo A | 20:00 horas | Estadio Universitario BUAP, Puebla

Miércoles 29 de julio

Jamaica vs Panamá | Grupo C | 14:00 horas | Estadio Universitario BUAP, Puebla

Canadá vs Honduras | Grupo C | 19:00 horas | Estadio Universitario BUAP, Puebla

Jueves 30 de julio

Costa Rica vs Antigua y Barbuda | Grupo B | 16:00 horas | Estadio Cuauhtémoc, Puebla

México vs Guatemala | Grupo B | 19:00 horas | Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Viernes 31 de julio

El Salvador vs Haití | Grupo A | 15:00 horas | Estadio Universitario BUAP, Puebla

Estados Unidos vs Cuba | Grupo A | 20:00 horas | Estadio Universitario BUAP, Puebla

Sábado 1 de agosto

Canadá vs Jamaica | Grupo C | 14:00 horas | Estadio Universitario BUAP, Puebla

Honduras vs Panamá | Grupo C | 19:00 horas | Estadio Universitario BUAP, Puebla

Martes 4 de agosto

Cuartos de final | 16:30 horas | Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Cuartos de final | 20:00 horas | Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Miércoles 5 de agosto

Cuartos de final | 16:30 horas | Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Cuartos de final | 20:00 horas | Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Viernes 7 de agosto

Semifinal | 15:00 horas | Estadio Azteca, CDMX

Semifinal | 20:00 horas | Estadio Azteca, CDMX

Domingo 9 de agosto