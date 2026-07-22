Fecha y hora del inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

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El viernes 24 de julio será la ceremonia de apertura del evento deportivo y la delegación mexicana buscará nuevamente el primer puesto tras lo hecho en Barranquilla y San Salvador.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ya iniciaron, aunque, la Ceremonia de Apertura será este viernes 24 de julio y las actividades iniciarán a las 7 de la mañana. La delegación mexicana mandará casi a 700 atletas a suelo caribeño en busca de obtener nuevamente el primer lugar en el medallero tras haberlo conseguido en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

Prisca Awiti (judo); Alejandra Valencia, Ángela Ruiz, Ana Paula Vázquez (tiro con arco), Osmar Olvera, Juan Manuel Celaya (clavados) Yareli Acevedo (ciclismo de pista), Maya Becerra (tiro con arco), Alegna González (marcha 20 km), Kenia Lechuga (remo), Valeria Amparán (boxeo), Maricela Montemayor (canotaje), Uziel Muñoz (impulso de bala) y Erick Portillo (salto de altura) pintan como las cartas más fuertes de México para soñar con el primer lugar en Santo Domingo.

Fecha: 20 de julio al 8 de agosto

Ceremonia de Apertura: Viernes 24 de julio

Ceremonia de Clausura: Sábado 8 de agosto

Primera actividad del viernes 20 de julio ( 7:00 am polo acuático Venezuela vs Puerto Rico).

Viernes Botanero – Atlante vs América

Día especial para la marca número uno del futbol mexicano, el próximo viernes 24 de julio en punto de las 8:40 pm tenemos el debut de los Potros de Hierro del Atlante por la señal de TV Azteca Deportes. El cuadro azulgrana se verá las caras con el América en el Estadio Azteca y lo podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.