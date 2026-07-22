Cierran la carretera estatal Texcapa–Tlapacoya por daños

Erika Méndez
Autoridades estatales cerraron la carretera estatal Texcapa–Tlapacoya, tras identificar daños en la vialidad.
La coordinación de Protección Civil (PC) informó que en total son cuatro puntos los que requieren mantenimiento inmediato, pues dos representan riesgo para automovilistas.
A fin de prevenir accidentes, como medida preventiva cerraron el paso hasta que se gestione la atención correspondiente.
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