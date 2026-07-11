Inglaterra sobrevive a Noruega en tiempos extra y avanza a semifinales del Mundial

• Los Three Lions remontaron y ahora esperan al ganador entre Argentina y Suiza

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Inglaterra sufrió de más, pero logró instalarse en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras derrotar 2-1 a Noruega en tiempos extra.

En un intenso encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, los dirigidos por Thomas Tuchel vinieron de atrás para eliminar al conjunto comandado por Erling Haaland, que volvió a demostrar por qué fue una de las grandes revelaciones del torneo.

Noruega golpeó primero al minuto 36, cuando Andreas Schjelderup aprovechó un descuido defensivo para abrir el marcador y poner contra las cuerdas a los ingleses.

Sin embargo, antes del descanso apareció Jude Bellingham, quien igualó el encuentro al 45+1′ con una gran definición. Durante toda la segunda mitad ambas selecciones buscaron el gol del triunfo, pero la igualdad persistió y el partido tuvo que definirse en los tiempos extra.

Fue al minuto 93, apenas iniciado el alargue, cuando Inglaterra encontró el gol de la clasificación.

Un disparo de Morgan Rogers fue rechazado por el guardameta noruego y Jude Bellingham apareció atento para empujar el balón al fondo de las redes y firmar el 2-1 definitivo.

Noruega intentó reaccionar en los minutos restantes, pero la defensa inglesa resistió hasta el silbatazo final.

Con este resultado, Inglaterra se instala entre las cuatro mejores selecciones del mundo y ahora espera al vencedor del duelo entre Argentina y Suiza, mientras que Noruega se despide del torneo tras una histórica participación en la que dejó fuera a Brasil y confirmó el enorme crecimiento de una generación encabezada por Erling Haaland.