Caídas de árboles, encharcamientos y desalojo de vivienda inundada, saldo de la lluvia en San Pedro Cholula

Desde Puebla

*11 de julio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* El gobierno de San Pedro Cholula informa que, derivado de las lluvias registradas durante las últimas horas, diversas dependencias municipales mantienen un operativo permanente para atender de manera oportuna los reportes ciudadanos, brindar apoyo a la población y salvaguardar la integridad de las y los cholultecas.

Entre las principales acciones realizadas se encuentran:

• En la Junta Auxiliar de San Gregorio Zacapechpan, personal de Vialidad atiende una afectación, mientras que posteriormente se realizarán las labores correspondientes por parte de la Secretaría de Infraestructura.

• En San Cosme Texintla, se brindó atención a una vivienda que presentó inundación por segunda ocasión. La persona afectada fue desalojada de manera preventiva y se movilizó el equipo Acuatech para realizar las labores de desazolve y extracción de agua.

• En el Barrio de Santiago Mixquitla, la situación se encuentra bajo control y el vaso regulador mantiene niveles normales, sin representar riesgo para la población.

• En San Matías Cocoyotla se registran calles con encharcamientos al nivel de la guarnición; además, se mantiene supervisión en la calle Revolución para evaluar posibles afectaciones.

• En Villas del Rosario, elementos de Protección Civil realizan labores de atención y monitoreo por las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones.

• Asimismo, se recibieron reportes por la caída de árboles en La Magdalena y Santa Bárbara Almoloya. Hasta el momento no se registran personas lesionadas; sin embargo, personal de Protección Civil mantiene recorridos de supervisión y realizará la revisión correspondiente en ambas zonas.

• De igual forma, brigadas de las áreas competentes llevan a cabo labores para reducir los encharcamientos registrados en la zona centro del municipio, con el objetivo de restablecer las condiciones de movilidad y brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar transitar por zonas inundadas y reportar cualquier emergencia a los números de atención correspondientes.