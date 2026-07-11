Cae hombre de 10 metros de altura en el Barrio de Santiago

Erika Méndez

Un hombre de 23 años de edad sufrió una caída de aproximadamente 10 metros en una obra en construcción que en el Barrio de Santiago.

Al lugar, arribaron paramédicos, quienes le

brindaron atención prehospitalaria y realizaron un descenso con técnicas y equipo especializado de cuerdas.

Posteriormente fue trasladado para recibir atención médica.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hicieron un llamado a utilizar equipos de protección al realizar trabajos en altura.