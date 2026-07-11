Luto en Sudáfrica: fallece Jayden Adams a los 25 años tras disputar el Mundial 2026

• El mediocampista de Bafana Bafana perdió la vida días después de representar a su país en la Copa del Mundo

Leonardo Guzmán Hernández

El futbol sudafricano está de luto. Jayden Adams, mediocampista de Mamelodi Sundowns y de la Selección de Sudáfrica, falleció a los 25 años, apenas unas semanas después de haber representado a su país en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Deportes de Sudáfrica y por el Sindicato de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU).

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa oficial de su muerte, mientras que su familia solicitó respeto y privacidad durante este difícil momento.

Adams fue una de las piezas más importantes de Bafana Bafana durante el Mundial.

Disputó los encuentros de la fase de grupos ante México, Chequia y Corea del Sur, contribuyendo a que Sudáfrica clasificara por primera vez a la fase de eliminación directa.

Además, vivió un momento muy complicado durante el torneo al perder a su abuela un día antes del partido frente a los checos, compromiso que decidió disputar pese al duro golpe personal.

A nivel de clubes, recientemente había conquistado la Liga de Campeones de la CAF con Mamelodi Sundowns, consolidándose como una de las grandes promesas del futbol africano.

Tras conocerse la noticia, figuras del futbol y dirigentes internacionales expresaron sus condolencias.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como autoridades deportivas de Sudáfrica, destacaron el talento, la humildad y el compromiso de Adams dentro y fuera del terreno de juego.

Su fallecimiento representa una pérdida irreparable para el futbol sudafricano y para toda la comunidad futbolística mundial.