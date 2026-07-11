Con un jugador de más, Argentina le ganó a Suiza

• Nuevamente, el VAR se utilizó para beneficiar a los argentinos, que jugaron 50 minutos con uno extra

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Argentina continúa con paso firme en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras derrotar 3-1 a Suiza en tiempos extra, resultado que le permitió instalarse en las semifinales, donde ya la espera Inglaterra.

El vigente campeón del mundo tuvo que exigirse al máximo ante un conjunto suizo que volvió a demostrar por qué fue una de las revelaciones del torneo, llevando el partido hasta el alargue antes de sucumbir ante la jerarquía albiceleste.

Argentina tomó la ventaja apenas al minuto 10 con un gol de Alexis Mac Allister, tras una gran jugada iniciada por Lionel Messi.

Sin embargo, Suiza reaccionó en la segunda mitad e igualó el marcador gracias a Dan Ndoye al 67′, obligando a que el encuentro se extendiera más allá de los 90 minutos.

En el tiempo extra apareció nuevamente la calidad del conjunto sudamericano: Julián Álvarez marcó el 2-1 al minuto 112, y cuando los europeos se lanzaban al ataque, Lautaro Martínez sentenció el partido con el 3-1 en el 120+1′ para asegurar la clasificación argentina.

Con este triunfo, la Albiceleste se instala entre las cuatro mejores selecciones del planeta y buscará un lugar en la gran final frente a Inglaterra, que horas antes eliminó a Noruega.

El esperado duelo entre Lionel Messi y los Three Lions promete convertirse en uno de los partidos más atractivos de todo el Mundial 2026.