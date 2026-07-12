Alta probabilidad de lluvia hoy en la Angelópolis 

María Tenahua

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se pronostica este domingo 12 de julio una alta probabilidad de lluvia en la capital poblana, con un estimado de acumulación de agua de 5 a 10 milímetros.

Asimismo, durante el día se prevé que se tenga una máxima temperatura de 24 grados y una mínima de 13 grados; por ello, se recomienda protector solar y ropa de manga larga ligera.

La calidad del aire será buena y, hasta el momento, en el tema del volcán Popocatépetl, el semáforo, se mantiene en fase 2.