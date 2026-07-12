Impulsan creación de la Sala de Justicia Indígena: Pável Gaspar

-El presidente de la JUGOCOPO señaló que el proyecto registra avances importantes y, en su momento, será sometido a un proceso de consulta

Desde Puebla

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado (JUGOCOPO), diputado Pável Gaspar Ramírez, realizó una visita al municipio de Huehuetla, en la Sierra Nororiental, donde, acompañado por la diputada Elisa Limon Balderrabano, sostuvo una reunión con integrantes del Juzgado Indígena de la región para dialogar sobre el fortalecimiento del acceso a la justicia para los pueblos originarios.

Durante el encuentro, el legislador informó que el Congreso del Estado trabaja de manera coordinada con el Poder Judicial, instituciones federales y estatales, así como con representantes de los pueblos indígenas, en la construcción del proyecto para crear la Sala de Justicia Indígena en Puebla, con el propósito de consolidar un sistema de justicia con enfoque intercultural y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas.

Pável Gaspar explicó que la propuesta registra avances importantes, luego de un proceso de diálogo y de mesas de trabajo en las que han participado ministras y ministros, juezas y jueces, autoridades del Poder Judicial, personas especialistas, legisladoras, legisladores y autoridades municipales indígenas.

El diputado destacó que, al tratarse de un tema relacionado con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, la iniciativa deberá someterse a un proceso de consulta.

En ese sentido, propuso que, una vez concluido el proyecto, el municipio de Huehuetla sea una de las sedes para su realización.

En la reunión participaron el presidente del Juzgado Indígena, Jorge Sánchez Diego, y el representante de la Organización Indígena Totonaca (OIT), Mateo García García, así como pobladores de la región.