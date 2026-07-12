¡Semifinales definidas! Cuatro gigantes siguen soñando con levantar la Copa del Mundo

• Francia, España, Inglaterra y Argentina buscarán el boleto a la gran final del Mundial 2026

Leonardo Guzmán Hernández

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya conoce a sus cuatro semifinalistas. Tras unas intensas rondas eliminatorias, Francia, España, Inglaterra y Argentina continúan con vida en la pelea por el título más importante del futbol. Las cuatro selecciones dejaron en el camino a rivales de gran nivel y ahora están a solo un partido de disputar la gran final del certamen.

Las semifinales comenzarán con un auténtico choque europeo entre Francia y España, dos de las máximas favoritas al campeonato.

Un día después será el turno de Argentina, vigente campeona del mundo, que se enfrentará a una Inglaterra que ha mostrado solidez durante toda la competencia.

Ambos encuentros prometen reunir a varias de las máximas figuras del futbol internacional, como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Lionel Messi y Harry Kane.

Así se jugarán las semifinales (hora del centro de México):

– Francia vs España — Martes 14 de julio | 13:00 h — Dallas Stadium.

– Argentina vs Inglaterra — Miércoles 15 de julio | 13:00 h — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

Con solo cuatro selecciones en competencia, el sueño de conquistar la Copa del Mundo está más vivo que nunca. Dos partidos separan a estas potencias de la gloria y todo está listo para una de las semanas más emocionantes del futbol mundial.